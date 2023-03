Venemaal tahetakse „russofoobia“ seadusega karistatavaks teha

„Õiguslikud alused selle küsimuse lahendamiseks on üldiselt olemas: on kriminaalkoodeksi paragrahv 282, mis räägib diskrimineeriva iseloomuga tegevusest rahvusliku tunnuse järgi, ja on kriminaalkoodeks paragrahv 12, mis räägib välisriikide kodanike vastutusest tegevuse eest, mis tekitab meie kodanikele kahju. Aga praktikas töötavad need normid ebapiisavalt ja ma arvan, et on vaja spetsiaalseid koosseise, mis paneksid rõhu russofoobiale kui üldiselt mitte ainult ühiskonnale ohtlikule kuriteole. See on osa Vene riigi suhtes kuritegelikust poliitikast,“ lausus Moskalkova, vahendab Interfax.