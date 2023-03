OTSEBLOGI | Ukraina julgeolekunõukogu sekretär: Bahmuti all kaotab Venemaa seitse korda rohkem elavjõudu kui Ukraina

„Jah, seal on keeruline ja raske, aga pidage silmas, et meie poisid ja tüdrukud saadavad neid seal iga päev sadade viisi sinna, kuhu neid tuleb saata, võttes arvesse, et nad tungisid siia meid tapma. Praegu tapame meie neid. Ja just see, ütleme nii, arvestus on 1-7 meie kasuks,“ ütles Danilov.