OTSEBLOGI | Prigožin Zelenskõile: Bahmut on peaaegu ümber piiratud, tõmmake väed välja

„Erasõjafirma Wagner üksused on Bahmuti peaaegu ümber piiranud. Jäänud on üks tee, pihid tõmbuvad koomale. Kui varem sõdis meiega professionaalne Ukraina armee, siis nüüd näeme me üha rohkem vanamehi ja lapsi. Nad võitlevad, aga nende elu on Bahmuti all lühike – päev-kaks. Andke neile võimalus linnast lahkuda. Linn on faktiliselt ümber piiratud,“ ütleb Prigožin videos.