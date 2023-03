Euroopa Komisjoni pressiesindaja Adalbert Jahnz ütles, et ei vasta tõele, nagu oleks Hololei keeldunud juhtumit kommenteerimast. „Pean kõigepealt selgitama, et meie pool ei keeldunud Politicole vastamast – me vastasime nende küsimustele,“ sõnas ta.