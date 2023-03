VIDEO | Kaja Kallas tanki näitamisest: see ei lase meil unustada Venemaa agressiooni

„Tank on taparelv, millega Venemaa oma hävitustööd teeb ja see ei lase unustada seda agressiooni, mida Venemaa jätkuvalt toime paneb. Kui vastab tõele, et see tank on purustatud ka meie enda antud javeliniga, siis see on selleks näiteks,“ ütles Kallas tänasel valitsuse pressikonverentsil.