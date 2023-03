FOTOD | Vilniuses võetakse tankiteemat tõsiselt. Lisaks lilledele on käiku lastud värvipihusti ja rusikad

Sama on täheldatud Riia „tankimonumendi“ puhul, mis asub otse Vene saatkonna vastas Kronvalda pargis. Erinevalt Tallinna ja Vilniuse omast on tank T-72B jäänused eraldatud piirdeaiaga. Keegi asetas 24. veebruaril ka nelke, mis peagi eemaldati. Riigipolitsei on algatanud juhtunu asjaolude uurimiseks sisejuurdluse, ent kellelegi protokolli tehtud ei ole. Suuremat kära tanki ümber toimunud ei ole ja 24.-25. veebruari meeleavaldused Ukraina toetuseks möödusid samuti ilma intsidentideta. Sarnaselt Eestile on Ukraina sõjaajaloo muuseumi partneriks Läti kohalik sõjamuuseum ja tanki saab vaadata kuni 26. märtsini.