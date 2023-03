FOTO | President Karis e-hääletas: riigikogu uus koosseis on kõigi valijate nägu

„Arvan, et ka end poliitikakaugeks pidavat inimest ei jäta ükskõikseks, milliseks kujuneb Eesti elu järgmise nelja aasta jooksul, kes riiki juhivad ja kes teevad meid kõiki mõjutavaid valikuid, võtavad vastu igaüht puudutavaid seadusi,“ ütles president Karis. „Seega kõlab minu üleskutse lihtsalt: valige! Riigikogu uus koosseis on kõigi valijate nägu.“

Riigipea rõhutas, et valik pole vaid kahe kõige vastandlikuma erakonna vahel, vaid palju laiem: „Ärme lase valimistel känguda kahe partei duelliks. Parlament ei saa olla vaid kahe erakonna nägu. Valijate lootused ja soovid Eesti arengu osas on palju rikkamad. Usun, et iga kodanik, kes tahab parlamendi valimisel sõna sekka öelda, leiab erakonna ja kandidaadi, kelle poolt hääletada. Kes maailmavaatega hätta jääb, saab otsustada kandidaatide personaalse usaldusväärsuse järgi.“