VIDEO | Kaja Kallas: tahame teha ettepaneku võimukõnelusteks juba esmaspäeva hommikul

Kolme kuuga on Reformierakonna reiting viis protsenti langenud. Valimistulemus tuleb tõenäoliselt eelmise korra lähedale. Mis vahepeal juhtus?

Me oleme valitsusvastutust olukorras, kus on sõda ja inflatsioon. Sellist inflatsiooni pole olnud terve taasiseseisvumise aja. Me ei ole nendes kriisides süüdi. Oleme püüdnud teha võimalikult hästi, aga inimesed on väsinud. Täpselt nii, nagu Churchill kaotas valimised pärast sõda. On palju teisigi selliseid näiteid. Inimesed tahavad midagi uut, võib-olla see on see [põhjus].

Kas kardate deja vu'd viimastest valimistest? Olete näinud viimastel nädalatel lähedalt nii Helir-Valdor Seedrit, Martin Helmet kui ka Jüri Ratast. Neil võivad olla hääled koos. Kas nad teevad ka sel korral koalitsiooni ära?

See võimalus on. Demokraatia on selline, et kui numbrid tulevad kokku ja kui viimane uuring näitab õigeid andmeid, siis on meil EKRE-ga väga väike vahe. Küsimus on, kes saab valitsuse moodustada, kas Martin Helme või mina. Mida olen püüdnud vältida, on eelmisel korral tehtud vead. Tagantjärgi samas tean, et need olid otsitud põhjused, sest kokkulepe oli koos. Püüame saada kõigiga läbi ja leida ühisosa lootuses, et meil see võimalus on.

Kas usute Isamaa poliitikute viimase aja juttu sellest, et neil on raske teha koostööd erakondadega, kes räägivad eesti emakeelega elanikkonnale üht, venekeelsele teist juttu. Helir-Valdor Seeder mainis eile Prigožinit. Nad justkui hoiavad teie poolele. Kas tunnete ise ka sama?