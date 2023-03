USA ja Venemaa välisministrid vestlesid G20 kohtumisel 10 minutit

USA kõrgetasemeline ametnik ütles, et Blinken kasutas vestlust, et rääkida Lavrovile kolmest punktist: et USA toetab Ukrainat konfliktis nii kaua, kui on vaja sõja lõpetamiseks, et Venemaa peaks tagasi pöörama oma otsuse peatada tuumalepingus New START osalemine ja et Moskva peaks vabastama vangistatud ameeriklase Paul Whelani, vahendab Associated Press.