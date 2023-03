Ukraina: Brjanski oblastis toimub Venemaa klassikaline provokatsioon

Video juures on järgmine tekst: „Just praegu võite te kõikides internetiressurssides näha uudiseid „Ukraina diversiooni- ja luuregruppidest“, kes tapsid lapsi, võtsid pantvange, aga lahkusid kiiresti jne. Kõik see on Kremli propagandistide vale. Vene Vabatahtlik Korpus saabus Brjanski oblastisse, et näidata kaasmaalastele, et lootust on, et vabad vene inimesed suudavad, relv käes, režiimiga võidelda. P.S: Veidi hiljem jagame me teiega kinnitavat filmi oma seiklustest.“