GRAAFIK | Kes võidab valimised? EKRE ja Reformierakonna toetus on sama hästi kui võrdsustunud

„Hinnates nüüdset prognoosi eelkõige Reformierakonna ja EKRE tulemuse seisukohalt, mis erineb oluliselt ja intrigeerivalt senistest reitingutest, siis meie seletus oleks järgmine: vähemalt meedias avaldatud sõnumite alusel paistab, et muud uuringufirmad mõõdavad endiselt toetust erakondadele, mitte käitumist valimistel. Meie metoodika eeldab, et need on erinevad asjad,“ selgitas RAIT Faktum & Ariko uuringujuht Kalev Petti erinevusi teiste küsitlustega võrreldes. Muud sel nädalal avaldatud pollid on Reformierakonna edu oluliselt suuremana - ikka kuni 30% - näidanud.