Külmakast autosse, mis püsiks ka külm? Kuidas?

Külmakast autosse olgu pigem väiksem kui suurem

Kohvrid olgu ikka aina suuremad ja diivan selline, kuhu mahub pool sõpruskonda. Külmakasti valides on aga vastupidi, sest väiksem on isegi parem kui suurem. Suurt külmakasti on keerulisem „täis“ pakkida. See jätab rohkem liikuvat õhku ja kõik hakkab kiiremini soojenema-sulama. Seega vali pigem mudel, mis on nii väike kui võimalik.

Suurema mahutavusega külmakast autosse pole tarvilik isegi siis, kui aeg-ajalt on vaja rohkem asju ära mahutada. Osta pigem mitu väiksemat! Juba ostetud liiga suurt külmakasti ei pea muidugi ära viskama. Veendu lihtsalt, et see saab täiesti täis topitud, kasutades kasvõi sügavkülmas hoitud veepudeleid.

Kaks on parem kui üks

Eelmainitud soovitus osta autosse mitu külmakasti pädeb ka muul põhjusel. Iga kord kui kastikaas avatakse, läheb osa külma õhku „kaotsi“. Eesmärk on seega vähendada külmakasti avamist ehk lahenduseks ongi mitu külmakasti ! Kaup24 ja Hansaposti veebipoodidest leiad väga erineva mahutavusega külmakaste, mille seast see parim valida.

Ja teiseks, selle asemel, et sööke-jooke suvaliselt jaotada, jaota need kasutustiheduse järgi. Ühte külmakasti läheks see kraam, mida kasutad tihedamini – mõtle snäkkidele ja jookidele . Teiste külmakasti aga asjad, mida läheb harvem vaja – kõik, mida kasutad päeva jooksul loetud korrad. Nii jääbki üks külmakast autosse suuremaid toidukordi ootama, samas kui teist võid iga kord peatust tehes välja tõsta.

Paki nutikalt!

Lisaks mitme külmakasti vahel söögikraami jaotamisele mõtle, kuidas jaguneb toit ühes külmakastis. Toidukraam, mida kasutada esimesena, võiks olla pealpool. Ja toit, mida kasutad hiljem, olgu ka pakitud sügavamale. Nii väldid olukorda, kus külmakasti kaas on pikalt lahti, kuni sa seda ühte vajalikku asja taga otsid.

Jahuta eelnevalt toitu …