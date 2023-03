Tartu V Spast leiti ohtlik bakter. Kui käisid seal viimase paari nädala jooksul, peaksid hoolega oma tervist jälgima

Terviseametist kinnitati Delfile, et muudes spaades sulistamine on endiselt ohutu, täiendavat kontrolli pole vaja teha.

„Oluline on Legionella paljunemise vältimine veevarustussüsteemides. Külmavee süsteemis peab olema tagatud vee temperatuur alla +20°C ja kuumavee süsteemis +55-60°C. Tähtis on veevärgi süsteemide korrashoidmine ja korrapärane kontrollimine; torustikes vee seiskumise vältimine, nende regulaarse mehaanilise puhastuse ja läbivoolutamise teostamine,“ selgitas Tervisameti pressiesindaja. Ta juhtis eraldi tähelepanu, et näiteks basseinivesi ei ole ohtlik, kuivõrd kloor hävitab bakterid.

Legionelloosi tekitaja on bakter Legionella pneumophila, mis levib jõe- ja järvevees ning muudes veekogudes, kust nad satuvad tarbevee süsteemidesse. Haigusesse nakatutakse Legionella bakterit sisaldavate mikroskoopiliste veepiiskade sissehingamisel. Nakkuse reservuaariks on enamasti õhukonditsioneerid ja veevarustussüsteemid. Üheks riskiteguriks on soojaveeboilerite madal temperatuur.

Terviseamet Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kinnitas, et niipea kui Terviseamet sai kinnituse Legionella bakteri suures koguses esinemisest, teavitati nii Kvartali keskuse kui ka V Spa esindajaid ning teenuste pakkumine veekeskuses peatati.

„Täna võtame veelgi laiemalt proove ja üritame välja selgitada saastumise ulatuse, seejärel viib V Spa läbi kloorišoki koos boilerite temperatuuri tõstmise ja kõikvõimalike kohtade täiendava puhastusega. V Spa saab avada külastajatele uksed pärast seda, kui proovide tulemused on normpiirides,“ selgitas Luht.