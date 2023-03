Sisekaitseõppe valikaine õpilased saavad taotleda stipendiumi

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on eelmisel aastal alustatud projekt end igati õigustanud, äratades noorte õppurite huvi sisekaitse valdkonna vastu, mis on oluline, et meelitada noori õppima neid erialasid. „Reaalsus on see, et täna on iga kolmas päästja üle 50 aasta vana ning iga kolmas politseinik võib igal ajal pensionile minna. Sisekaitse vajab aga teraseid ja entusiastlikke noori, sest valdkond ja selle väljakutsed arenevad kiiresti. Riik peab tagama, et sisekaitse valdkonnas oleks head väljaõppevõimalused ja korralik palgatase – muidu pole see karjäär ega ka õpingud ju atraktiivsed. Samas on tarvis tõsta valdkonna mainet noorte seas ning tekitada suuremat huvi erialade vastu. Antud stipendiumikonkurss on selleks suurepärane võimalus,“ ütles siseminister Läänemets.