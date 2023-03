Kreeka rongiõnnetuses hukkunute arv tõusis 40-ni, veel kuni 60 inimest on teadmata kadunud

Kreeka taristu- ja transpordiminister Kostas Karamanlis astus täna ametist tagasi. „Kui juhtub midagi nii traagilist, siis on võimatu jätkata ja teha nägu, nagu seda poleks juhtunud,“ põhjendas minister.

Karamanlise sõnul tundis ta, et poliitilise vastutuse võtmine on tema kohus. „Teen seda austusest nii ebaõiglaselt surnud inimeste mälestuse vastu. Võtan vastutuse ka Kreeka riigi ja Kreeka poliitilise süsteemi seniste vigade eest,“ lisas poliitik.

Õnnetuspaigas käis täna päeval ka Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis. Valitsusjuht kinnitas, et tragöödia põhjused kavatsetakse üksikasjadeni välja selgitada. „Teeme kõik endast oleneva, et see enam kunagi ei korduks,“ lisas ta.