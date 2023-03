VALIMISSTAAP | Parempoolsed: oravad hirmutavad asjatult EKREIKE valitsusega - ükski parlamendipartei ei läheks Martin Helme juhitavasse valitsusse

Peamise punktina tõi Mart Võrklaev Parempoolsete vastu esile asjaolu, et nende täielik programm sai valmis alles eilseks - päeval, mil valimispäevani oli aega vähem kui nädal. „Põrsa kotis ostmine - keegi ei tea, mis seal kirjas on ja palju see maksab,“ märkis Võrklaev saates.

„Tarbetu hirmutamine, et valik on justkui EKREIKE või Reformierakond, see justkui ei päde,“ märkis ta. „Valimised võidab väga veenva edumaaga Reformierakond. Ma ei kujuta ette, milline teine parlamendierakond oleks valmis minema Martin Helme juhitavasse valitsusse teiseks osapooleks. EKRE valitsust ei tule, nad on naelutanud end pikaks ajaks opositsiooni.“