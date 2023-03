Soome parlament kiitis NATO liikmesuse heaks häältega 184-7

„Ma pean NATO liikmesuse suurimaks probleemiks just seda, et Soome kiidab heaks NATO tuumarelvapoliitika ja loobub ühtlasi tegelikkuses oma tuumarelvavabadusest,“ ütles Yrttiaho.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles Eduskuntas, et otsusega NATO-seaduse kohta ei muudeta Soome seisukohta, poliitikat ega seadusandlust tuumarelvade kohta. Sama rõhutas oma sõnavõtus ka kaitseminister Antti Kaikkonen.

„Mis puutub tuumarelvadesse, siis olen juba varemgi öelnud, et me ei ole neid Soome kahmamas ja neid ei ole keegi meile siia ka sokutamas. NATO liikmesus on Soomele kaitseotstarbeline lahendus,“ ütles Kaikkonen.