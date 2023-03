Rakvere, Jõhvi ja Narva ei taha Vene tankivrakki. Sõjamuuseumi direktor: vägisi me seda omavalitsustele peale ei suru

Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill sõnas, et tanki sunniviisiliselt kohalikesse omavalitsustesse ei viida. „Üldine sõnum on see, et kui omavalitsused [tanki] ei taha, siis me seda peale ei sunni,“ ütles Lill ning hindas, et veel omavalitsusi võib öelda, et nemad tanki ei taha.