Kaks belglast jäid Eesti piiril vahele 100 kilo amfetamiini ja kahe automaadiga

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kaido Tuulemäe sõnul on nii suures koguses amfetamiini ja automaattulirelvade käitlemine väga ohtlikud kuriteod. „Maksu- ja tolliameti avastatud 100 kilogrammi amfetamiini on Eesti tähenduses haruldaselt suur kogus. Eelmisel aastal narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arvu hüppelises kasvus oli oma roll ka amfetamiinil. Kuigi Eesti oli suure tõenäosusega transiitriik ja tegelik sihtkoht olnuks mõni Põhjamaa, ei saa teo ohtlikkust ja mõju alahinnata, sest veelgi erakordsem oli kahe tsiviilkäibes keelatud automaattulirelva avastamine. Terrorismiohtlikus maailmas on selliste relvade ebaseaduslik levimine äärmiselt ohtlik. Kuna kahtlustatavad võivad vabaduses kuritegude toimepanemist jätkata, taotlesime kohtult luba nende vahistamiseks,“ ütles Tuulemäe.