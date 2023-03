Tartumaal hukkus sõidukilt löögi saanud jalgrattur

Tartumaa avariipolitseinik Rando Jõemets rääkis, et raskest liiklusõnnetusest anti häirekeskusele teada täna hommikul kella 8.37 ajal. „Esialgsetel andmetel liikusid nii Renault’ kaubik kui ka jalgrattur mööda Tartu-Ilmatsalu-Rõhu maanteed suunaga Rahinge poole, kui veel teadmata põhjusel kaubik tema ees liikunud ratturile otsa sõitis. Kokkupõrge kergliiklejaga oli kahjuks sedavõrd tugev, et rattal liikunud mees suri sündmuskohal,“ märkis Jõemets.

Avariipolitseinik tuvastas sündmuskohal, et kaubiku juht oli kaine ja omab juhtimisõigust. Ratturi kainus selgub ekspertiisis ning liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid selgitab politsei edasises menetluses. Õnnetus juhtus asfaltkattega kõrvalteel, kus teeolud olid head. Õnnetuse hetkel oli väljas juba valge.

Jõemets nentis, et varakevadiste ilmade korral, mil päike madalalt paistab, peavad kõik liiklejad veenduma, et nad kohati pimestavas päikeses teisi kaasliiklejaid õigeaegselt märkavad. „Selleks tuleb autojuhtidel oma masina klaasid korralikult puhtaks teha, et vaade rooli tagant teele maksimaalselt selge ja avar oleks. Iseäranis hoolas tuleb olla olukorras, kus päike juhile otse vastu paistab ning nähtavuse keerukaks muudab. Niisamuti peavad ilmaoludega arvestama ka kergliiklejad. Teed pole kaugeltki veel lumevabad, ent hoolimata teeservasid palistavatest lumehangedest tuleb kergliiklejatel siiski püüda enese ohutuse tagamiseks sõita võimalikult paremas teeservas,“ lisas Jõemets.