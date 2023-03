Nigeeria presidendivalimised võitis valitseva erakonna kandidaat Tinubu

Tinubu võit tähendab väljakujunenud poliitilise eliidi domineerimise jätkumist Nigeerias. Analüütikud olid varem nimetanud neid valimisi võimalikuks pöördepunktiks majandusliku segaduse, ulatusliku vägivalla ja korruptsiooni all kannatavas riigis, vahendab Guardian.

Kuigi Tinubu võit näib tugevdavat valitseva erakonna All Progressives Congress (APC) võimu, näitas häälte lugemine, et reformimeelne kandidaat Peter Obi sai üle ressursside puudusest ja nõrgast organisatsioonist ning võttis palju hääli.

„Ma olen väga rõõmus, et mind on valitud Nigeeria Föderatiivse Vabariigi presidendiks,“ ütles Tinubu pealinnas Abujas. „See on tõsine mandaat. Käesolevaga võtan ma selle vastu.“