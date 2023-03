Natsionalnaja Media Gruppa direktorite nõukogu juhil Alina Kabajeval, kes on väidetavalt Venemaa presidendi Vladimir Putini kolme lapse ema, on variisikute kaudu kinnisvara umbes 120 miljoni dollari väärtuses. Selle hulgas on palkmaja Putini residentsi territooriumil Valdais, teatab oma uuringus väljaanne Projekt.