Lukašenka Pekingis: teie jaoks on keset Euroopat rahumeelne ja rahulik Valgevene

„Kui saab tugevaks Hiina, on tugev ja areneb ka meie Valgevene. Meil on palju ettepanekuid, väga palju plaane, mis on kasulikud nii Valgevenele kui ka Hiinale. Aga peamine seisneb selles, ma rääkisin sellest juba Jiang Zeminile ja pärast Hu Jintaole (Hiina endised presidendid – toim), et teil on keset Euroopat rahumeelne, rahulik Valgevene. Intensiivistame koos meie suhteid meie rahvaste heaks. Meie jaoks ei ole suletud teemasid, ei ole suletud regioone,“ lausus Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

Lukašenka tänas Hiinat kolossaalse abi ja toetuse eest vabamajandustsoonide loomisel. Lukašenka meenutas tööstuspargi avamist Minski lähedal koos Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

„Ma ütlesin siis, et me ei jää suure hiina rahva ees kunagi võlgu. Nii on meie rahva ajaloos alati olnud,“ sõnas Lukašenka.

„Meil ei ole koostöö jaoks suletud teemasid. Me teeme koostööd kõigil suundadel. Ja mis kõige tähtsam, me ei ole kunagi seadnud endale ülesannet sõbrustada või töötada kolmandate riikide vastu, kes need ka ei oleks. Me teeme kõike oma rahvaste, valgevene ja hiina rahva, huvides. Nii saab olema ka edaspidi,“ ütles Lukašenka.