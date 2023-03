Tallinnas algas taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks

„Tänavu on meil koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4800, mis on 140 võrra rohkem kui möödunud aastal. Ühest küljest on see loomulikult rõõmustav uudis, teisest küljest on suurenev õpilaste arv mõnes piirkonnas ka väljakutseks. Samas kinnitan, et ükski laps ei jää õppekohast ilma,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Soovitan kindlasti lapsevanematel taotlus esitada, sest ainult nii saab Tallinna Haridusamet kooli määramiseks vajalikku infot soovitud õppekeelest ja pere teiste laste õppimisest samas koolis. Kui taotlust ei esitata, määratakse kool lapse rahvastikujärgse elukoha-aadressi alusel.“