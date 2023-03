OTSEBLOGI | Poltava oblastis tulistati alla kuni viis Vene drooni. Ukraina saatis Bahmuti alla lisajõude

Ukraina õhutõrje tulistas ööl vastu tänast Poltava oblastis alla kuni viis Vene drooni, teatas oblasti sõjaadministratsiooni juht Dmõtro Lunin. Ukraina kaitseministri asetäitja Hanna Maljar teatas, et Ukraina vägedele Bahmuti all on saadetud tugevdust. See suund on rindel endiselt kõige kuumem.