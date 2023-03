Kreekas hukkus rongiõnnetuses vähemalt 32 inimest

Kreeka tuletõrje teatas esialgu, et hukkus 16 inimest, kuid hiljem ajakohastati arv 32-le.

„Kokkupõrge oli väga tugev,“ ütles Agorastos, lisades, et reisirongi neli esimest vagunit olid rööbastelt roninud. „Esimesed kaks vagunit olid peaaegu täielikult hävinud,“ ütles ta, enne kui lisas, et umbes 250 reisijat on bussidega ohutult Thessaloníkisse transporditud.