Kas purustatud Vene tank jõuab Narva? Meer: meil pole seda siia vaja

„Ütlen kohe, et seda tanki ei saa linna tahte vastaselt siia tuua,“ ütles Raik RusDelfile. „Tanki eksponeerimiseks on vaja linnavalitsuse luba.“ Ta rõhutas, et see ei ole linnapea isiklik arvamus ega ka linnavolikogu otsus, vaid linnavalitsuse korraldus.“

„Esimene mõte oli, et tank, kuna seda on plaanis näidata paljudes Eesti linnades, tuleks tuua ka Narva,“ räägib Raik. „Narva on teatavasti Eesti linn. Aga eile kuulsin linlastelt palju erinevaid arvamusi. Valu eelmisest tankist jääb suureks. Ja haav on endiselt lahti. Võime pikalt ja kaunilt öelda, et üks tank on monument, mis ei osalenud sõjategevuses, ja et nüüd on Venemaa agressor ja see tank tappis palju inimesi. Kuid ikkagi tekitab see erinevaid emotsioone. Nii et arvan, et see pole seda väärt.“