Isamaa Riigikogu kandidaat Priit Põldmäe: riik peab toimima elanike tegelikest huvidest lähtuvalt

Poliitikaga hakkasin tasapisi tegelema sajandivahetuse paiku, kui kandideerisin isa asemele volikokku, kuhu ma esimesel korral sisse ei saanud. Tol hetkel oli Rae vallas väga pinev aeg, käis pidev võimuvõitlus ning kõrvalseisjad üritasid alatasa midagi teha ja muuta. Selle käigus juhtus, et üks ring volikogu liikmeid saadeti seaduslikult laiali, kuna nad ei suutnud tähtajaks eelarvet vastu võtta. Tänu sellele sain n-ö laua taha ja sellest hakkas minu poliitikaga tegelemine vaikselt pihta. Mind suunati appi juhatuse liikmeks kohalikku vee-, kanalisatsiooni- ja küttefirmasse, kus toimetasin aasta otsa. Sel ajal tuli vallavolikogule uus juht valida ja juhuste kokkulangemisel küsiti minult, kas oleksin nõus kandideerima. Ma ei saanud muidugi täpselt aru, mida see tähendab, ja andsin nõusoleku (naerab). Olin kindel, et ei saa toetust, kuid läks nii, et mina ühe häälega võitsin ja tuligi mul hakata volikogu juhtima.

Mulle sobis erakonda astudes ja sobib tänase päevani parempoolne konservatiivne maailmavaade. Minu jaoks on see väärtus. Kui vaadata Eestit, siis see on tegelikult ainulaadne, et nii väike riik suudab ise toimida. Oma keele ja kultuuri hoidmine, oma laulu- ja tantsupeod ... mulle väga meeldib rahvatants, tunnen sellest erilist rõõmu. See on hea viis, kuidas tasane põhjamaa inimene saab ennast väljendada. Nii eestlaste vaatamine spordivõistlustel kui ka lihtsalt Eesti hümni kuulamine toob judinad üle keha.

Rääkides hobidest, siis üks minu suurimaid hobisid on rahvatants ja teisena olen tundnud huvi viljade suurema väärtustamise vastu, seda enam, et vaene põllumees saab sellest väga väikese tasu, enamik läheb tootjale ja kaupmehele. Oli mõte taastada Eesti traditsioonilise joogi handsa tootmine vanas Perila viinaköögis, aga selle joogi kvaliteetseks tootmiseks kulub väga pikk aeg ja toode saab valmis alles ca kolme aasta pärast! Oluline aga on just kvaliteetse joogi tootmine ja joogikultuuri parandamine, keskendudes rohkem maitsetele. See uus kultuur peaks tulevikus sellist massjoomist kindlasti vähendama. Kui aga külastasime sõpradega Londonit, kus avati järjest uusi käsitöödžinni vabrikuid, siis tekkis mõte avada džinnitehas Telliskivis. See on kolme aastaga saanud väga popiks. Meie nimi Junimperium Distillery tuleneb ladinakeelsest sõnast kadakas, mis on džinni põhikomponent. Meie eesmärk on teha maailma parimat eestimaist džinni ehk ehitada üks tõeline kadakaimpeerium. Juba praegu on meie džinniliköör Sloe ja merekangusega Navy Strength saavutanud World Gin Awardsi konkursil maailma parima tiitlid!

Kuigi olukord Ukrainas on seda natukene muutnud, siis paljudele noorema põlvkonna inimestele võib ka praegu veel tunduda, et iseseisvus on midagi täiesti tavalist, mis lihtsalt peabki nii olema. Tegelikult ei ole selles midagi tavapärast. Väike riik peab kogu aeg enda eest seisma ja olema valmis suuri tegusid tegema. See on meie kõigi panus. Aga juhul kui kõik hoopis viriseksid, kes siis teeks?

Paratamatult oodatakse poliitikutelt alati väga palju ja kui rahvas solvub, saavad oma osa poliitikud. Sellega toimetulemine nõuab palju. See on ka üks põhjustest, miks paljud väga targad ja andekad inimesed juhivad hea meelega ning edukalt ettevõtteid, kuid avalikus poliitikas kaasa lüüa ei tihka.

Milles peitub lisaks sobivatele väärtustele Isamaa reaalne tugevus ja kompetents?

Kõik valitsused, mille liikmeks on olnud Isamaa, on olnud väga tegusad. On julgetud teha asju ja saadud alati ka mingi tulem. Tõsi ta on, et väikeriigina pole me järginud aabitsatõdesid riigijuhtimisest ja paljude otsuste kohta võib öelda, et oleks saanud paremini. Aga hindan Isamaa julgust proovida ja katsetada ning olen kindel, et edulugusid on palju rohkem rääkida kui untsu läinud asju. Kui oled mugavustsoonis, istud vaikselt ja valitsed ilma julguseta midagi suurt teha, ei toimu riigis ka mingit arengut. Hindan Isamaa julgust otsustada, teemasid välja tuua ja uusi inimesi kaasata.

Keda tooksite enda poliitiliste eeskujudena esile?