„See on spordi pahupool.“ Prokuratuur menetleb koolijuhi osalusel toimunud verist saalihokikaklust

Üks konflikti osapooltest oli igapäevatööd Keila kooli direktorina tegev Martin Öövel. „Olukord oli selline, kus tekkis mängujärgses situatsioonis tarvidus ennast kaitsta,“ ütles mees Delfile. Ta ütles, et juhtunust on mitu käsitlust ning et hetkel tegeleb menetleja asjaolude tuvastamisega.