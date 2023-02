Riia holokaustiohvrite memoriaali katsid taas venelaste sõjasümbolid

„Tuleb olla lugupidav inimeste vastu, kes kaotasid oma elu verises sõjas. Ja siin ei saa olla mingit tolerantsust politsei poolt. Professionaalsest vaatenurgast ei ole see kindlasti kõige keerulisem juhtum. Tuleb välja, et inimesed on seadusega pahuksisse sattumise suhtes väga innukad. Nad peaksid olema valmis selleks, et me teeme kõik, mis võimalik, et neid kinni püüda,“ hoiatas Ruks.