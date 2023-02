Kindaheit Venemaale: USA välisminister on ringreisil Kesk-Aasias

Kohtumisel sõnas Blinken, et ükski riik, eriti need, mis on traditsiooniliselt olnud Moskva orbiidil, ei saa endale lubada Venemaa agressioonist tulenevate ohtude ignoreerimist. Blinken rõhutas kõigis oma aruteludes „suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja sõltumatuse“ austamise tähtsust, vahendab Associated Press.