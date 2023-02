Peterburi kohal suleti „tundmatu objekti“ tõttu õhuruum

„Territooriumil on käivitatud plaan Kovjor – see käivitatakse piiri ebaseadusliku ületamise korral ning tundmatute objektide ilmumise korral õhuruumi. See signaal tähendab, et kõik õhusõidukid peavad viivitamatult maanduma või piirkonnast lahkuma,“ teatas Baza.

Regnum teatas, et õhku tõsteti hävituslennukid Su-35 ja MiG-31.

Väljaanne Fontanka teatas, et kaitseministeerium teatas Pulkovo lennuväljale, et 160-200 kilomeetri kaugusel Peterburist on märgatud tundmatut objekti.

Telegrami kanal 112 teatas, et objekt on sarnane suure drooniga.

Baza teatas, et tundmatu objekt lähenes Soome lahe suunalt.

Baza teatas, et õhuruum on suletud kuni kella 12-ni Eesti aja järgi, TASS-i andmetel aga 12.20-ni. Tegelikkuses avati see varem. Pulkovo lennuvälja tabloodel näidati pea kõikide väljuvate reiside hilinemist. Peterburi saabuvad reisid saadeti lähtelennuväljadele tagasi, sealhulgas reis Moskva-Kaliningrad, mis toimub suure ringiga üle mere.

Aeroflot jättis Peterburist väljuvad reisid ära kuni kella 16-ni Moskva aja järgi.

Leningradi oblastis anti signaal Kovjor ka veebruari keskel, kui suleti õhuruum Lodeinoje Pole linna kohal. Baza teatel võib õhuruum olla suletud droonirünnakute tõttu Belgorodile ja Rosnefti naftabaasile Tuapses.