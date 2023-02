VIDEO | Kas EKREIKE-l on juba diil koalitsiooni moodustamiseks tehtud? Kallas: ei saa eitada, et nende vahel on tõmme

Kas Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei karda, et korduda võib sama mis neli aastat tagasi ehk Reformierakond küll võidab valimised, aga koalitsiooni ei moodusta?

Kaja Kallas tõdes seepeale, et Martin Helme (EKRE), Jüri Ratase (Keskerakond) ja Helir-Valdor Seederi (Isamaa) vahelist tõmmet on temal raske lõhkuda. „[Nendevaheline tõmme] on võib-olla suurem, kui tõmme minu vastu on olnud,“ ütles Kallas ja lisas, et Reformierakond proovib siiski kõigiga läbi saada. Kallas sõnas, et valimiste matemaatika selgub siiski alles viiendal märtsil.

EKRE esimees Martin Helme lisas Kallase kommentaari peale, et Reformierakonna esimees „mängis soo kaardi“. „See ei näita enesekindlust,“ lisas Helme.

Kallase sõnul ei mänginud ta „soo kaarti“, vaid sõnas, et kolme erakonna esimeeste vahel on tõmme. „Seda sa ju eitada ei saa. See, kuidas te kogu aeg nukid koos toimetate – seda on ju iseenesest näha,“ ütles Kallas.

Kas Martin Helmel on siis Keskerakonna ja Isamaa esimeestega käed löödud ning kokkulepe tehtud?

„Ei ole diil tehtud. Mina arvan, et me peame enne laskma valijatel öelda, kellele nad annavad mandaadi ja kui suure mandaadi,“ sõnas Helme, lisades, et alles siis saab hakata kokkuleppeid tegema. Helme sõnas, et küsitlused ja uuringud näitavad praegu siiski, et kõik on võimalik. „Iga hääl loeb,“ ütles Helme.