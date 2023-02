Moldova saatis riigist välja kaks õõnestustööga tegelenud välismaalast

SIS teatas, et need isikud olid välja õpetatud andmete ja informatsiooni kogumiseks Moldova siseolukorra destabiliseerimise plaani elluviimiseks koos riigi põhiseadusliku korra vägivaldse muutmise provotseerimisega. SIS teatas, et tehti kindlaks, et turistidena esinenud väliskodanikke koordineeris varjatult grupp isikuid kes on seotud välise salajase poliittehnoloogia ja ühiskonna manipuleerimise ekspertide võrgustikuga.