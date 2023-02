Kreml: NATO sõdib de facto ühtse blokina Venemaa vastu

„Sisuliselt esineb NATO ühtse blokina mitte enam meie tingliku vastase, vaid vaenlasena. Nende luure töötab 24 tundi ööpäevas meie vastu, nende relvastust, nagu rõhutas Putin hiljutises intervjuus, saadetakse tasuta Ukrainasse ja sellest tulistatakse meie sõjaväelaste pihta – rääkimata juba sellest, et tulistatakse Ukraina kodanikke, antakse tuld Ukraina linnadele ja küladele – võetakse kohustusi ja langetatakse kollektiivseid otsuseid NATO raames uute saadetiste kohta, uute relvapartiide kohta koos nende tehnilise taseme pideva tõstmisega. Need riigid – Prantsusmaa, Inglismaa, USA – on praegu ühes organisatsioonis, mis de facto sõdib meiega, on meiega otsese sõjalise vastasseisu seisundis, võttes arvesse nende relvi Ukrainas,“ lausus Peskov, vahendab Interfax.