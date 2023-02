EKRE pöördus Prigožini ja Wagneri grupiga seoses kapo poole. Partei arvab, et tegu on valimiseelse inforünnakuga

EKRE väidab avalduses, et infot, milles püütakse Eesti rahvuslikku erakonda vägisi siduda Vene režiimile lähedase oligarhi Jevgeni Prigožini juhitud Wagneri grupiga, võimendatakse meedias metoodilise järjekindlusega.

„Muu hulgas vahendatakse isegi Kremli propagandaportaalide võltsimistunnustega infot ning seda vaatamata asjaolule, et puuduvad vähimadki tõendid, mis viitaksid võimalikule koostööle. Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal ei ole Venemaa väidetava mõjutustegevusega mitte mingisuguseid ega kõige kaudsemaidki seoseid,“ seisab avalduses. EKRE hinnangul on toimuval selged infooperatsiooni tunnused: „Tegemist näib olevat koordineeritud kampaaniaga, mis lähtub eesmärgist mõjutada riigikogu valimiste tulemusi.“ EKRE palub kaitsepolitseiametil uurida, kas vahetult enne valimisi ühe suurima poliitilise erakonna mainet kahjustava infooperatsiooni taga võib olla Venemaa või muu välismaise subjekti katse sekkuda Eesti poliitikasse.

Delfi kajastas 18. veebruaril, et ajaleht Politico paljastas salajastel dokumentidel põhineva uurimuse, mis annab ülevaate Prigožini juhitud infooperatsioonidest kogu maailmas.

Üks konkreetne dokument näitab, et Prigožoni palgal olevad operatiivtöötajad kavatsesid 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel leida skeeme, toetamaks EKRE-t.

Eile teatas Wagneri eraarmee eestvedaja ja oligarh Jevgeni Prigožin Politico artiklit kommenteerides, et tegigi koostööd toonase EKRE esimehe ja hilisema siseministri Mart Helmega.

„Mulle näib, et tegu võib olla trollimiskatsega,“ selgitab Ilya Ber, Venemaa päritolu Delfi faktikontrollija ja infooperatsioonide analüüsija, kes on jälginud Prigožini avaldusi viimase paari kuu vältel. Prigožin on Beri sõnutsi muutunud viimaste kuude jooksul kahtlaselt avameelseks ning ilmselt üritab nõnda tekitada lääne ühiskondades segadust ja konflikte, luuletades endavastaseid süüdistusi suuremakski.