FOTOD | Kaitseministeerium eemaldab Vene tanki juurde viidud lilled

„Purustatud tank sümboliseerib Ukraina rahva ja sõdurite kangelaslikkust ja Eesti ning teiste lääneriikide abi olulisust Ukraina kaitsmisel, ent ka Vene agressori sõjapidamist ja mentaliteeti 21. sajandil. Purustatud sõjatehnika eksponeerimise eesmärk on näidata, et Venemaa on võidetav,“ märgiti Delfile ministeeriumi pressiteenistusest.

„Tegemist on pikalt plaanitud projektiga, mille ettevalmistamisel on arvestatud riskidega ja suheldud erinevate julgeolekuametkondadega. Kogu väljapaneku vältel on korraldatud ööpäevaringne mehitatud valve,“ öeldi ministeeriumist. „Samasugune väljapanek toimub ka Lätis, Leedus ja Saksamaal. Oluline on rõhutada, et tegu ei ole mälestusobjektiga, samamoodi nagu ei ole ka Narva tank, mis juba praegu sõjamuuseumis viibib.“