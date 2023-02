Kohus tühistas Varro Vooglaiule määratud trahvi ja lõpetas menetluse, kuna süü ei ole suur

Politsei tegi Varro Vooglaiule 320-eurose trahviotsuse väärteomenetluses, mis sai alguse Postimehe ajakirjaniku Sander Punamäe eemaletõrjumisest Vooglaiu korraldatud protestilt mullu veebruaris. Täpsemalt heideti Vooglaiule ette, et ta ei taganud avaliku koosoleku korraldajana, et see viidaks läbi rahumeelselt.

Varro Vooglaid andis oma jälgijatele teada, et tal on hea meel, et õiglus on nüüd jalule seatud. Siiski väljendas Vooglaid, et vaatamata kohtuotsusele pole ta rahul sellega, millises riigis me elame.