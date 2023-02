Lukašenka nõudis jõustruktuuridelt kõige karmimat distsipliini eriti piiri valvamisel

„Veel kord tahan rõhutada ja orienteerida teid ja nõuda teilt kõige karmimat distsipliini sõjaväeüksustes, siseministeeriumis ja KGB-s... Meil ei ole väike arv inimesi pagunites, kõik on relvastatud. Need on inimesed, kes on oma isamaa kaitseks „teravaks ihutud“. Me peame seda ära kasutama – distsipliini ja oma kohustuste täitmist, eriti piiril,“ lausus Lukašenka.

„Kui ma räägin piirist, ei tähenda see, et need on Lappo (Valgevene piirivalve ülem Anatoli Lappo – toim) üksused ja kõik. Need on ka miilits, KGB ja sõjaväelased. Me kõik peame nägema meie maa piiridel igasugust, kõige pisemat agressiivsust meie riigi suhtes, et võtta tarvitusele vastavad reageerimismeetmed,“ nõudis Lukašenka.