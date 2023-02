VIDEO JA FOTOD | Valimised pealinnas: järjekorrad, elamisloaga „hääletajad“ ning Lauri Laatsi pannkoogitegu

Kella 12.30 paiku oli Tallinnas Solarise keskuse jaoskonna juures järjekorras pea paarkümmend inimest. Oli eri arvamusi, üks mees ütles näiteks Delfile, et toetab EKREt. Ta oleks tahtnud hääletada Martin Helme poolt, aga too pole tema ringkonnas, mistap tuli hääl anda mõnele teisele EKRE kandidaadile.

Üks vanem naine aga rääkis, kuidas tema toetab alati Reformierakonda. „Mulle meeldivad mõistusega ja arukad inimesed, kes ei luba rohkem, kui nad on võimelised andma,“ põhjendas ta. „Mulle ei meeldi tühi loba, et lubame seda, seda ja seda, aga pärast pole midagi.“

Tipptund algas südapäeval, kui rahvast oli rohkelt. Sekka sattus ka „hääletajaid“, kel hääleõigust polnud. Töötaja viitas, et kella poole kaheks oli jaoskonnast läbi käinud umbes paarkümmend venelast, kes soovisid hääletada, tuginedes elamisloale. Nad arvasid, et saavad sarnaselt KOV-valimistele nüüdki sõna sekka öelda.

Enamik soovijaid said aga oma hääle ära anda. Mitmed kiitsid Keskerakonda. „Mina valin iga kord sama erakonda, kes pannkooki pakub,“ muigas üks proua. Ta viitas sellele, et kultuurikeskuse ees oli linnaosavanem Lauri Laatsi (Keskerakond) telk, kus too ühes oma abilistega pannkooke tegi. Kuna poliitik oli ise kohal, kogunes telgi ümber paras rahvasumm. Kas ta keset argipäeva tööl ei pidanud olema? Laats sõnas, et ta võttis puhkuse. „On aega kampaaniatööd teha,“ lausus ta.