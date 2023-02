Kremlis ollakse Transnistria olukorra pärast mures, sealne valitseja kutsus mitte paanitsema

„Olukord Transnistrias on meie kõige pingsama tähelepanu objekt ja põhjus muretsemiseks. Olukord on rahutu, seda provotseeritakse väljastpoolt,“ ütles Peskov Interfaxi vahendusel. „Me teame, kuidas meie oponendid Ukraina režiimis, Kiievi režiimis, nagu ka Euroopa riikides on võimelised erinevat liiki provokatsioonideks.“