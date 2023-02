Sisekaitseakadeemiat hakkab juhtima Kuno Tammearu

Siseminister Lauri Läänemets õnnitles uut rektorit, öeldes, et sisekaitseakadeemia saab omale kahtlemata väärilise juhi. „Sisekaitseakadeemia koolitab spetsialiste, kes tagavad meie turvatunnet ja õiguskorda igapäevaselt – olgu rahuajal või kriisis. Neil inimestel peab lisaks heale tehnilisele väljaõppele olema kõrgelt arenenud missiooni- ja moraalitunne, mistõttu olid mu ootused sisekaitseakadeemiale järgmist juhti otsides väga kõrged. Kuno Tammearul on julged sihid ning tema kogemust ja teadmisi arvestades pole mul kahtlust, et ta suudab need ka realiseerida ning juhina inspireerida ja motiveerida koondades enda taha terve koolipere,“ märkis Läänemets.