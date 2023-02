VALIMISSTAAP | Leivad ühte kappi? Raimond Kaljulaid ja Hendrik Terras avaldavad, millist valitsuskoalitsiooni ihkaks

Mõlemad kandideerivad valimisringkonnas nr 1 (Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa). Raimond Kaljulaid tegi seal nelja aasta eest tugeva tulemuse, saades 7303 häälega isikumandaadi. Toona oli ta aga Keskerakonna ridades ning ühtlasi linnaosa vanem. Kaljulaid nentis, et seekord oli tal keerukam kampaaniat teha, palju aega nõudis töö riigikogus. „Samas ütleksin, et väga huvitav kampaania on olnud. Selline võib-olla vaiksem, kui oli neli aastat tagasi,“ märkis ta.

Hendrik Terrase puhul kerkib ilmselt paljudele silme ette Eesti 200 raju reklaam, kus ta kehastas superkangelast. Viimasel ajal vähemasti meediapildis pole teda aga eriti näha olnud. Ta kirjeldas, kuidas vahetult valijatega kohtub ehk on teinud tänavakampaaniat. „Olen käinud telgikampaaniat tegemas ja ka hommikul Kopli trammis,“ märkis ta. Viimase puhul oli kell kuus hommikul. Terras eeldas, et inimesed on nii vara ehk natuke unised ja mornid, aga tegelikult oli tagasiside positiivne ja toimusid toredad vestlused.

Terras on optimistlik, et Eesti 200 võiks isegi saada riigikogus 13–14 kohta. Tema enda vaates on tõukeks parlamenti saamisel ka kõrge koht Eesti 200 üldnimekirjas, mis jätab variandi kompensatsioonimandaadiks. Ta on üldnimekirjas kolmas.

Sotside toetus on aga olnud seitsme protsendi ringis. Kaljulaidi jutust jäi kõlama, et kõik uuringud ei pruugi tema hinnangul näidata reaalselt seisu. Ta ise usub, et on võimalik, et sotsidel läheb sama hästi kui eelmisel korral või isegi nõks paremini. Oma ringkonna kohta arvab ta, et sotsid võiks saada kaks kohta. Kaljulaidi kõrval kandideerivad seal näiteks Jaak Juske, Natalie Mets ja Kadri Kõusaar jt.