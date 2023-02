Dmitri Medvedev ähvardas inimtsivilisatsiooni lõpuga: maailma ilma Venemaata ei ole meile vaja

„Läänemaailmas kutsus see esile pöörase, jõuetu hüsteeria, mis kestab siiamaani. Nende krampe toidavad metsik russofoobia ja soov luua uuesti välja ilmunud Frankenstein Ukraina näol – eriline „anti-Venemaa“, millest kirjutas meie riigi president. Mida siin veel öelda? Ainult üht: praeguste ajudeta lääne politikaanide targad eelkäijad on öelnud nii: Deus quos vult perdere dementat prius – keda jumal tahab karistada, selle jätab kõigepealt mõistusest ilma. Just see arutu hüsteeria ja pealetükkiv soov meie riik tükkideks kiskuda viisidki lõpuks sõjalise erioperatsioonini,“ kirjutas Medvedev.