Täna algab valimiste nädal! Vaata, kus saab juba keskpäevast hääletada

Kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise turvalisus tagatud, on tal võimalus kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Valijal on võimalik veel ka pühapäevasel valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.