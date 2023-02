CIA direktor: oleme kindlad, et Hiina juhtkond kaalub Venemaale surmava varustuse saatmist

„Oleme kindlad, et Hiina juhtkond kaalub Venemaale surmava varustuse saatmist,“ ütles Burns reedel „Face the Nation“ saatejuhile Margaret Brennanile.

Paljastus, et Hiina president Xi Jinping kaalub konflikti laiendamist, on suur muutus võrreldes Bideni valitsuse varasemate hinnangutega. Selle kuu alguses ütles Burns Georgetowni ülikooli tudengitele, et Jinping suhtub „väga vastumeelselt Ukrainas kasutamiseks mõeldud surmavate relvade, millest venelased on väga huvitatud, andmisse“.

Burns rõhutas, et Hiina ei ole veel teinud otsust anda Venemaale surmavat abi, ja valgustas loogikat, mis peitub Bideni administratsiooni otsuses luureandmete avalikustamise kohta.

„Me ei näe ka, et lõplikku otsust oleks veel tehtud, ja me ei näe tõendeid surmava varustuse tegelike saadetiste kohta,“ ütles Burns. „Ja seepärast on minister Blinken ja president minu arvates pidanud oluliseks teha väga selgeks, millised oleksid selle tagajärjed.“

Brennan küsis, kas LKA luureandmete jagamise eesmärk on takistada Hiinat surmava abi üleandmise otsuse tegemises. Burns kinnitas, et see on plaan, lisades, et Jinpingi jaoks oleks selle andmine „väga riskantne ja ebamõistlik panus“.