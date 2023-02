Mis juhtub Donetskist naasva Aivo Petersoniga? Ekspert: teda ootab kaitsepolitsei

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort sõnas Delfile, et kui Aivo Peterson peaks kutsuma üles mässule, siis on see kuritegu ning teda ootab kohtutee. Hetkel on aga tõenäoline, et naasmisel ootab meest ees vestlus kaitsepolitseiga.