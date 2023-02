Putin vihjab NATO tuumavõimekusele

„Tänastes tingimustes, kui kõik juhtivad NATO riigid on deklareerinud oma peamiseks eesmärgiks meie strateegilise lüüasaamise saavutamise, nii et meie rahvas- nagu nad ütlevad- kannataks, siis kuidas saame sellistes tingimustes nende tuumavõimekust ignoreerida?“ teatas Putin Vene riigitelevisioonile Rossija 1, vahendab TASS.

The Guardiani teatel väitis Putin, et lääs tahab Venemaad likvideerida. „Neil on üks eesmärk: lagundada endine Nõukogude Liit ja selle põhiline osa - Vene Föderatsioon,“ sõnas Putin.