Populaarne sihtkoht: ka Prantsuse president Macron plaanib Hiinat külastada

Hiina pakkus reedel välja relvarahu ning on esitlenud 12- punktilist rahuplaani.

„Fakt, et Hiina osaleb rahu sõlmimise katsetes, on hea,“ sõnas Macron ajakirjanikele.

„Hiina peab meil aitama Venemaad survestada, et riik ei kasutaks kunagi keemilisi- või tuumarelvi ja seda on Hiina juba teinud, ning et Venemaa lõpetaks läbirääkimiste eeltingimusena agressiooni.“ lisas Macron.