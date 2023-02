Sõjas ema kaotanud Ukraina lapsi sunniti Vene propagandakontserdil „päästmise“ eest tänama

Üks ema kaotanud tüdruk on 15- aastane Anna Naumenko. Ta oli sunnitud tänama vene võitlejat Juri Gagarinit oma „päästmise“ eest Mariupolis, vahendab Vene sõltumatu väljaanne Important Stories.

Gagarinit tutvustati kui kangelast, kes on „päästnud“ sõja algul venelaste poolt pea täielikult puruks pommitatud Mariupolist 367 last. Important Stories järgi on kahel õel, kes laval esinesid, ka vend.